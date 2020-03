Tra gli effetti del coronavirus, sicuramente molto più significativi di un week-end di quarantena senza calcio, ci sono senza dubbio quelli economici. Senza scendere in campo, i club si trovano con una ferita difficile da ricucire nei propri conti, trasversalmente alla situazione finanziaria di ognuno di essi: insomma, ci rimettono tutti, senza distinzione.. Quindi, secondo quanto riporta Calcio&Finanza, si sta cercando di prendere una nuova strada, che richiederebbe uno sforzo da parte dei calciatori: il taglio degli stipendi.Ancora non si sa in quale modo e misura, d'altronde, gli avvocati sono al lavoro per capire se la strada sia legalmente percorribile. Quel che risulta evidente, però, è la speranza dei club che davvero si possa raggiungere questo compromesso.Così, con la Juve che secondo la Banca IMI perderebbe circa 110 milioni di euro dalla peggiore delle ipotesi possibili - la cancellazione di ogni competizione da qui a fine stagione - ecco che fare i conti degli stipendi potrebbe essere l'unica possibilità di fermare le perdite.Facendo un conto approssimativo e dettando ipotetiche regole,(il monte stipendi annuale della Juve è di 250 milioni all'anno, una spesa di 20 milioni di media al mese). Poco più del 50%, sicuramente una cifra importante, ma al contempo simbolica: ognuno ci "rimette" in un momento di difficoltà come questo.