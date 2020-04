Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, c'è il rischio che la Serie A riprenda senza VAR dopo la crisi coronavirus. "L'ausilio tecnologico potrebbe saltare - scrive il quotidiano -. Troppi tecnici e arbitri in pochi metri quadrati, senza le dovute distanze di sicurezza. Anche Nicchi è d'accordo. La salute davanti a tutto. Visto che una sala centrale a Coverciano per tutte le gare monitorate non è stata approvata, il video assistant referee nei campi di gara sarà probabilmente il primo sacrificio".