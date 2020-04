Il virologo Roberto Burioni ha parlato a Tiki Taka della possibilità di riprendere la Serie A: "Tifo Lazio e tutti lo sanno, all'inizio di questa crisi ho fatto una promessa: evitare di parlare di calcio e voglio mantenerla. A meno di miracoli non possiamo immaginare il calcio con il pubblico, dovremo abituarci all’assenza di questo piacere”.



SULLA RIPRESA – “Con questo virus è molto difficile immaginare ora la situazione a giugno, anzi quasi impossibile e ci vorrebbe la sfera di cristallo, ma la scienza non ha la bacchetta magica: tutti saremmo felicissimi di vedere le partite. L'epidemia sta andando meglio, stanno diminuendo i ricoveri in terapia intensiva, la situazione è in discesa. Dico bravi agli italiani per il loro comportamento, ora dobbiamo prepararci a una vita normale con qualche misura precauzionale".