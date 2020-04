Anche la Pasqua la passeremo in quarantena, chi insieme alle famiglie e ci purtroppo in isolamento forzato. Il coronavirus ancora non è stato sconfitto, anche se negli ultimi giorni ci sono stati passi avanti verso il miglioramento della situazione. A fareil punto della situazione è il famoso virologo Roberto Burioni, che attraverso il suo profilo Twitter spiega: "La novità è che si sta cominciando a discutere una possibile sperimentazione su volontari che farebbe risparmiare moltissimo tempo, ma è un discorso eticamente complesso. A presto su medical facts dove ve lo spiego bene".