Il portiere della Juventus Gigi Buffon rilancia il messaggio di sensibilizzazione della Juventus attraverso una storia su Instagram: “Distanti ma uniti. Forza, insieme ce la faremo. Aiutiamo chi si trova in prima linea per tutti”. La campagna lanciata dal club bianconero è volta a raccogliere fondi da destinare per gli ospedali di Torino e del Piemonte, per quelle persone, i medici, che sono direttamente implicate nella lotta al coronavirus. Tanti i messaggi dei giocatori della Juventus per supportare l’iniziativa, tra la prima squadra e la squadra femminile. Ora Buffon ha voluto nuovamente invitare a contribuire per questa causa.