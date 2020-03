Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, è intervenuto ai microfoni del Tg1 e ha parlato dell'emergenza coronavirus: "Possiamo uscire di casa per le incombenze quotidiane e lo strettamente necessario, per andare a fare la spesa ad esempio. Spostarsi? È possibile, con l'autocertificazione, che naturalmente deve essere veritiera o ci sono conseguenze di ordine penale. Sono misure necessarie per limitare la diffusione del virus, con un comportamento prudente: restiamo a casa". Oggi i contagi sono saliti a oltre 10mila, mentre i guariti circa 1.000. Al momento i pazienti in terapia intensiva sono 877.