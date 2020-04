Boris Johnson è stato ricoverato in ospedale per dei test dieci giorni dopo aver rivelato al mondo di essere risultato positivo al coronavirus. A raccontare quanto accaduto è stata proprio Downing Street. Il premier britannico, che aveva superato la prima settimana di quarantena, aveva annunciato che avrebbe osservato altri 7 giorni di isolamento. I sintomi, per lui, non erano ancora passati. Carrie Symonds, la sua compagna (che aspetta un bambino) ieri ha dichiarato su Twitter di aver avuto sintomi da coronavirus: "Non ho bisogno di fare il test. Ora sto bene"