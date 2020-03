Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci intrattiene i follower su Instagram con un video nel quale spiega come passa le sue giornate in isolamento (il video è stato registrato ieri pomeriggio, prima che si sapesse della partenza dall'Italia di Higuain, Pjanic e Khedira): "Alla base di tutto penso ci debba essere per noi sportivi un'alimentazione sana in questi gironi facciamo allenamenti un pò meno intensi, invito anche voi a mangiare sano [...]Noi da parte nostra abbiamo fatto il massimo che potevamo, insieme, da squadra, si può vincere".