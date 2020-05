1









Il Bologna ha ultimato oggi un altro giro di tamponi e, dalle analisi, è risultato un sospetto caso di positività. Si tratta di un membro dello staff, ma ancora dovranno essere svolti ulteriori controlli per verificarne il contagio. Ecco la nota del club: "L’ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro".



Per la Juventus, che saranno la prima squadra che gli emiliani affronteranno alla ripresa della stagione, al momento non sembra cambiare nulla: domani, nel frattempo, i vertici federali presenaranno al governo i protocolli per far ripartire la Serie A. Per la squadra di Sarri, infatti, procede regolarmente la preparazione alla Continassa, con i giocatori che possono scegliere se soggiornare al J Hotel o tornare a casa propria.