L'Italia femminile, dopo essere rimasta bloccata in Portogallo, è rientrata in Italia a causa del Coronavirus. La Nazionale avrebbe dovuto disputare l’Algarve Cup, Il ct della Nazionale, Milena Bertolini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dell'esperienza vissuta: "Sì è stato un ritorno un po’ travagliato perché ogni giorno le situazioni cambiavano velocemente, anche ogni ora. Noi dovevamo partire ieri mattina alle 9 ma poi il Portogallo ha chiuso gli aeroporti e siamo arrivati in Spagna, a Palma de Mallorca, il nostro aereo è stato l’ultimo prima che chiudessero gli aeroporti. Purtroppo quando le cose cambiato così velocemente è difficile star dietro ma alla fine è andato tutto bene".