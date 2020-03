Ancheè sceso in campo per combattere il coronavirus, vero e proprio nemico di questi giorni. Il giocatore della Juventus ha annunciato attraverso un post sul suo profilo Instagram di voler aiutare economicamente l'Ospedale Humanitas Gradenigo. All'interno del messaggio ( QUI il testo completo), Benardeschi ha spiegato che: "Noi siamo controllati, anche se è ovvio non privi di rischi e ho deciso per questo di andare in ritiro (al J Hotel, ndr) domani anche per tutelare la mia famiglia e, in generale, limitare al massimo le possibilità che accada qualcosa".