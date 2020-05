Il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Domenico Arcuri, durante una conferenza stampa in vista della Fase 2, ha ringraziato John Elkann e FCA: "Dal primo giorno dell'emergenza ci è sempre stato vicino per combattere, i suoi ingegneri ci hanno aiutato a produrre dispositivi e alcune delle loro risorse sono venute in Italia per incrementare la produzione - ha detto Arcuri in conferenza - Ci hanno dato la disponibilità per ospitare macchine con l'obiettivo di produrre le mascherine che sono necessarie agli italiani. Quando vuole, il nostro Paese riesce a rimanere unito".