Ore di ansia per Paulo Dybala. Come riporta Sportmediaset dopo l'annuncio della nuova positività al coronavirus della compagna Oriana Sabatini queste sono "ore di attesa (e ansia) anche per il giocatore della Juve. La modella argentina ha ieri spiegato in un messaggio Instagram - continua il sito - come dopo il primo tampone negativo di 3 giorni sia poi arrivata la notizia della positività al coronavirus con il successivo tampone di controllo". Tra poco anche il calciatore argentino si sottoporrà nuovamente al test.