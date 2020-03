Questa mattina al Filadelfia il Torino ha giocato una partitella in famiglia contro la formazione Primavera. Nei piani originali, però, stamattina si sarebbe dovuta disputare un'amichevole contro il Saluzzo, squadra prima in classifica nel proprio girone del campionato di Eccellenza. La partita non si è però disputata per il pericolo Coronavirus: i giocatori del Saluzzo, essendo dilettanti, non sono sottoposti ai controlli giornalieri, per questo motivo il Torino ha preferito annullare l'amichevole.