L'allenatore della della Germania femminile, Martina Voss-Tecklenburg, dopo l'annullamento della finale di Algarve Cup contro l'iItalia femminile, ha parlato alla federcalcio tedesca. Ecco le sue parole in cui parla anche dell’emergenza Coronavirus. Ecco le parole del tecnico della Germania: "Ci sarebbe piaciuto giocare la finale, ma ovviamente dobbiamo accettare la decisione della squadra azzurra. Stiamo vivendo tempi difficili e tutti dobbiamo stare insieme per superare questa fase complicata". Un vero peccato questo per la Nazionale italiana che aveva raggiunto un grande traguardo.