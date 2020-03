Anche la WWE si adegua e il main eventi del wrestling, Wrestlemania, si terrà a porte chiuse. Questo il comunicato: "In collaborazione con i partner locali e con le autorità del governo, WrestleMania e tutti gli eventi collaterali che si dovevano svolgere a Tampa Bay, non si faranno. Tuttavia WrestleMania verrà trasmessa nella notte italiana tra il 5 e il 6 aprile a partire dalla 1.00 e sarà disponibile in pay-per-view sul WWE Network. Al Performance Center di Orlando sarà presente solo il personale necessario allo svolgimento di WrestleMania”.​