Fino al 3 aprile Sky dà la possibilità a tutti i suoi abbonati di fruire in via eccezionale e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell'offerta che hanno sottoscritto. I clienti con tutti i pacchetti già attivi potranno, sempre fino al 3 aprile, vedere in anteprima gratuitamente alcuni film pay per view.



Invece in Inghilterra Sky dà ai propri clienti la possibilità di sospendere il proprio abbonamento sportivo fino a quando non riprenderà il campionato di calcio in Premier League.