“Anche io, insieme a Juventus, sto partecipando alla raccolta fondi per gli ospedali di Torino e del Piemonte. Dai anche tu il tuo contributo. Anche se siamo distanti, restiamo uniti”. Anche Cecilia Salvai lancia l’iniziativa del club bianconero, una raccolta fondi per aiutare le persone impegnate in prima fila per fronteggiare il coronavirus, i medici. Le persone hanno recepito il messaggio. In un momento così delicato sono stati in molti a voler dare un contributo alla causa. I donatori sono già 2.500, per un totale di quasi mezzo milioni di euro, la metà dell’obiettivo prefissato da Juventus.