Ripresa degli allenamenti per il Milan. I primi 14 calciatori si dividono tra mattina (Donnarumma, Theo Hernandez, Bonaventura, Gabbia, Duarte e Biglia) e pomeriggio (altri 8). Ibrahimovic e Kessie devono ancora rientrare in Italia e poi dovranno osservare un periodo di quarantena in via precauzionale.



TRIGORIA - Primo giorno di allenamenti anche per la Roma. I calciatori sono arrivati a Trigoria scaglionati nel corso della mattinata e poi hanno lavorato a gruppetti di quattro su ognuno dei campi del centro sportivo, seguiti da un membro dello staff tecnico di Paulo Fonseca. Presente anche il ds Petrachi con i vari Pau Lopez, Mancini, Santon, Kolarov, Veretout, Juan Jesus, Ibanez, Smalling, Dzeko, Mkhitaryan, Perotti, Mirante, Pastore, Zappacosta, Fazio, Under e Kluivert.