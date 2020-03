Dopo settimane di smentite e dichiarazioni rassicuranti, il Comitato organizzativo delle Olimpiadi 2020, in programma a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto, sta valutando la possibilità di rinviare i Giochi a causa della pandemia coronavirus. La Reuters riporta le parole di una fonte interna: "Per la prima volta ci è stato chiesto di fare una simulazione riguardo al rinvio della manifestazione. Stiamo valutando tutte le possibilità e soluzioni".



PRESSIONI - Intanto oltre a quello spagnolo, anche i Comitati olimpici del Brasile e della Norvegia hanno chiesto che l'Olimpiade di Tokyo 2020 non si disputi dal 24 luglio al 9 agosto. Lo hanno fatto con una lettera aperta in cui chiedono al Cio che i Giochi vengano spostati di un anno esatto, ovvero a fine luglio-inizio agosto del 2021. "La pandemia del Covid-19 si sta aggravando e per gli atleti diventa sempre più difficile allenarsi".