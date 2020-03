Dopo Daniele Rugani, anche la compagna Michela Persico è risultata positiva al test Coronavirus. A comunicarlo è stata la stessa showgirl con un video pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram: "Tampone fatto. Esito positivo - ha spiegato - ma voglio tranquillizzare tutti quelli che mi stanno vicino. Io sto bene, non ho alcun sintomo. Io e Daniele siamo positivi ma asintomatici". E' passata una settimana da quando era stato trovato positivo il difensore della Juventus, primo caso di Coronavirus in Serie A. Qualche minuto prima di comunicare l'esito, la Persico aveva fatto una storia sul suo profilo Instagram dove aveva annunciato di aver fatto il tampone e di aspettare il risultato.



