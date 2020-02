Il Coronavirus non ha soltanto colpito gli italiani, ma anche la loro Borsa. Come racconta affaritaliani, raffica di sospensioni in avvio di seduta: diverse società a maggiore capitalizzazione non sono riuscite a fare prezzo. Tra queste, la Juventus. Che è scesa fino a -11%, segnando un calo teorico tra 10 e 9.9%.



SITUAZIONE - I motivi? Secondo Equita Sim, società di esperti, i rischi sono legati ai flussi turistici e alla gestione di eventi, alle società con elevata esposizione ai consumi e alle attività commerciali in Italia. I titoli finanziari sono stati impattati anche dal calo del Pil.