Il coronavirus colpisce anche il calcio brasiliano. L'Atletico Mineiro ha infatti annunciato il taglio del 25% degli stipendi dei calciatori: "Passati questi 20 giorni e pagato integralmente il mese di marzo, il problema non si risolverà: penso che passeremo altri tre o quattro mesi di fermo - racconta il presidente del club carioca Sergio Sette Camara - E chi non ci sta può andarsene. Io devo pensare al futuro del club, e non a questo o a quel giocatore che si lamentano. E' un sacrificio necessario, e chi non è soddisfatto vada via".​