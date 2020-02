Il Coronavirus si abbatte anche sul mondo del calcio. Da giorni l'Italia intera è quasi in ginocchio, allarme totale per evitare che il "nemico" arrivato dalla Cina si possa espandere sempre di più. Così dopo aver rimandato quattro partite su dieci la settimana scorsa, la 26a giornata di campionato si giocherà ma con delle precauzioni.proprio a causa del Coronavirus ( QUI le altre). Ieri l'ufficialità.- Ma il problema non riguarda soltanto questo week end, perché secondo il Corriere della Sera esiste la possibilità di giocare senza pubblico anche il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 4 marzo.. Il Coronavirus sta allarmando tutto il Paese e inevitabilmente ha coinvolto anche il calcio, a risentirne potrebbe essere anche la gara di Coppa Italia contro il Milan.