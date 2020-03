Anche il Real Madrid, come la Juventus, è in quarantena. Il motivo per il quale la squadra di Zidane si trova adesso isolata è perché un cestista della squadra di Basket delle Merengues è stato trovato positivo al tampone e per questo l'intero centro di Valdebebas è stato messo in quarantena per attivare le procedure di sicurezza. In quarantena è quindi anche la squadra di calcio allenata da Zinedine Zidane poiché si allena nello stesso centro sportivo della squadra di basket. Dopo qualche minuto è arrivata la notizia che La Liga è stata sospesa almeno per le prossime due giornate, come in Serie A.