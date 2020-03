Anche il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è risultato positivo al test del coronavirus. Dopo le ultime manovre del governo, che non cambiano i programmi del calcio di Serie A, ma che hanno imposto forti limitazioni nelle zone più a rischio, e dopo l'annuncio, di ieri, del segretario del PD Nicola Zingaretti di essere positivo, un altro governatore regionale è rimasto colpito. Così, secondo quanto riportato da Sky TG24, il presidente Cirio è risultato infetto: scatterà immediatamente la quarantena, dopo che saranno prese tutte le misure del caso anche per mettere in sicurezza tutta la giunta regionale.