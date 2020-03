C'era da aspettarselo, ma la conferma fa sempre un certo effetto: Marco Guida, l'arbitro internazionale della sezione arbitrale di Torre Annunziata, ha deciso l'autoisolamento nella propria abitazione dopo la notizia di Daniele Rugani, primo giocatore della Serie A ritrovato positivo al Coronavirus. Una scelta che non è stata imposta, né porta a controlli particolari. Guida, come le due squadre, e i napoletani Maresca (quarto uomo) e Ciro Carbone (assistente di linea), hanno dunque optato per l'isolamento nel proprio domicilio.