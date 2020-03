Dall'Italia a Madeira, Cristiano Ronaldo ha approfittato del giorno libero per visitare sua madre e poi è rimasto lì, in Portogallo, in attesa che a Torino si sgonfiasse la crisi relativa al Coronavirus. Ma come se la passa il suo paese natale? Fa il punto La Gazzetta dello Sport: al momento i contagiati superano il centinaio, ma l'intera isola ha dichiarato comunque lo stato di allarme. Le scuole e i locali rimarranno chiusi, e l'evoluzione in casa CR7 resta comunque preoccupante.