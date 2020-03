Governo ancora al lavoro sul decreto contenente le misure economiche per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: l’ultima bozza che Agipronews ha potuto visionare si compone di una lunga serie di proposte dei diversi Ministeri. Tra le misure ipotizzate dal ministro dello Sport, figurano norme a sostegno nel settore dell’impiantistica sportiva, l’eventuale sospensione di versamenti, contributi e canoni e l’indennità per i lavoratori autonomi del settore sportivo. Dal ministero delle Politiche agricole, attualmente, non risulta alcuna proposta per il settore ippico. Nessun provvedimento, per ora, riguarda i giochi. Intanto si attende la convocazione per il Consiglio dei ministri che si sarebbe dovuto tenere oggi: molto probabilmente la riunione slitterà a sabato o domenica. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dovrà avvenire a stretto giro, al più tardi lunedì 16 marzo, perchè le norme entrino immediatamente in vigore, secondo Agipronews.