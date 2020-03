1









Allarme Cristiano Ronaldo in casa Juventus. Secondo quanto riporta Il Messaggero la società bianconera teme per la permanenza del portoghese dopo il taglio degli stipendi dovuto all'emergenza coronavirus. Grazie all'accordo con i propri calciatori la Juve ha messo da parte 90 milioni di euro che sono ossigeno puro per il bilancio ma il futuro di CR7 a Torino sarebbe in bilico. In attesa di capire se si tornerà a giocare l'attuale campionato, la prossima stagione subirà gli effetti dell'emergenza sanitaria.



RINUNCIA - Cristiano Ronaldo rinuncerà a circa 10 milioni di euro per venire incontro alle esigenze della società ma in estate potrebbero essere ridiscussi i termini del suo accordo con la società bianconera. Secondo quando scrive il quotidiano romano al momento le strade sono tre: cessione, permanenza senza rinnovo, ovvero fino alla scadenza naturale del 2022 oppure rinnovo per un'altra stagione con possibilità di spalmare l'ingaggio su tre anni invece di due. Che ne sarà dal futuro di Ronaldo alla Juve?