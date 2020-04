2









Nuova ipotesi per portare a termine il campionato di Serie A. Secondo quanto riferito da La Repubblica una soluzione paventata è quella di giocare tutte le partite di Serie A in una sola città, Roma. L'ipotesi sta raccogliendo sempre più consensi, e "costringerebbe" tutte le squadre a portare i propri giocatori a Roma, in una sorta di ritiro clausura per 45 giorni, per far poi disputare le partite solo in stadi della capitale. Le misure di sicurezza sarebbero straordinarie: "porte chiuse, esclusi anche i giornalisti, niente VAR e anche gli arbitri in ritiro per un paio di mesi a Tivoli.