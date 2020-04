Il decreto liquidità approvato pochi giorni fa aiuterà tutte le aziende del territorio, comprese quelle di calcio. Come funziona? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, "tasso quasi zero e finanziamento, a un tasso molto vicino allo zero (dovrebbe essere dello 0,50 annuo). Avrà una durata di sei anni, e non potrà essere superiore al 25 per cento del fatturato 2019 o al doppio dei costi per il personale. I vincoli a cui si dovrà sottostare riguardano l’impossibilità di distribuire dividendi nei 12 mesi dopo l’erogazione e la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Il problema, le critiche dell’opposizione insistono su questo, riguarda i tempi di erogazione anche perché prima del via c’è necessità di un semaforo verde dall’Europa trattandosi di aiuti di Stato".