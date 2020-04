1









Aldo Agroppi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dicendo la sua sulla possibile ripresa del campionato di Serie A, riservando poi anche una frecciata alla Juve: "Fermare la Serie A sarebbe un disastro economico e sociale. Devo dire che non mi manca non vedere la Juve, non mi mancano le polemiche arbitrali e non mi manca sentire Nicchi che difende gli arbitri". Tra le ipotesi per la ripartenza del calcio italiano si studia anche un progetto che vedrebbe come prima competizione pronta a ripartire la Coppa Italia.