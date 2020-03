"Juventus continua a monitorare la situazione relativa al Coronavirus (Covid-19) conformandosi alle disposizioni impartite delle Autorità competenti. Pertanto, preso atto del DPCM del 4 marzo 2020 e degli altri provvedimenti straordinari ancora in vigore per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, la Società ha adottato una serie di misure di prevenzione che abbracciano tutte le attività del Club".



E' quanto si legge sul comunicato pubblicato dalla Juventus sul proprio sito ufficiale, aggiornato giorno dopo giorno. Ecco l'aggiornamento odierno:



"Uffici di Milano rimarranno chiusi a partire dalla data del 12 marzo 2020



Juventus ha infine impartito precise indicazioni ai propri dipendenti, invitandoli ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni igienico sanitarie di seguito riportate:



- lavarsi spesso le mani e utilizzare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;



- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;



- evitare abbracci e strette di mano;



- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;



- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);



- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;



- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;



- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;



- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;



- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;



- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.



Juventus ha inoltre invitato tutti i dipendenti delle varie sedi a limitarsi agli spostamenti strettamente necessari per motivi di servizio. La Società sta mettendo in atto iniziative e misure concrete a supporto dei propri dipendenti volte a sostenere tutti, anche con particolare riguardo alle famiglie".