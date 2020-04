Il Real Madrid ha annunciato l'accordo con i calciatori per la riduzione dell'ingaggio in questa stagione. Non solo per la prima squadra ma anche per il Castilla (la squadra B), la formazione di basket della società e i dirigenti. La riduzione del salario sarà del 10% se le competizioni torneranno a disputarsi, del 20 se alla fine si deciderà di chiudere qui il 2020/21. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, tuttavia, non tutti i calciatori sono stati subito d'accordo come testimoniano anche le parole rilasciate nei gironi scorsi da Toni Kroos.