L’emergenza Coronavirus è imperversata anche a Torino. I casi confermati in Piemonte sono 4 e il capoluogo piemontese ha messo in atto le opportune misure. Domenica si è verificata una vera e propria corsa ai supermercati per fare scorpacciata di provviste, oggi la situazione si è tranquillizzata. Primo giorno di applicazione delle direttive: scuole e università chiuse per almeno una settimana. Stop alle manifestazioni e agli eventi aperti al pubblico, quindi niente cinema, concerti, teatro e visite ai musei che rimarranno chiusi. Blocco anche per le manifestazioni sportive. Chiuse tutte le palestre.