Secondo quanto riportato da 'La Stampa' non ci sarebbe solo Juventus-Inter a rischio porte chiuse. I tempi potrebbero anche allungarsi per l'emergenza Coronavirus, così da mettere a rischio porte chiuse anche la sfida di Coppa Italia fra Juventus e Milan. Il ritorno della semifinale di Coppa Italia del 4 marzo, potrebbe così come Juventus-Inter essere giocata senza pubblico. Un emergenza che potrebbe non fermarsi a breve, ecco perchè il Ministro dello Sport, Spadafora, monitora costantemente la situazione. A rischio ovviamente anche la presenza dei giornalisti per le sfide che verranno.