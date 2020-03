Il calcio è in ginocchio a causa dell’emergenza Coronavirus. Ora tocca anche al calcio internazionale, infatti, è a rischio l’amichevole tra Germania e Italia. Il match, i programma il 31 marzo a Norimberga non sembra trovare il d'accordo i tedeschi, che sono attenti all'evoluzione del virus in Italia. Secondo quanto riportato infatti dalla Bild, tra i motivi ci sarebbe il timore verso l'arrivo dei tifosi italiani e che la situazione così possa andare ulteriormente in peggioramento nel territorio tedesco. Valutazione andranno fatte nei prossimi giorni