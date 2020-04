Ormai sono quasi due mesi da quanto è stata data la notizia del primo caso di coronavirus in Italia. Il bilancio è assolutamente drammatico, una situazione inaspettata per tutti a cui ci siamo adattati. Molti settori hanno subito ingenti perdite, come quello dell’agricoltura. Stando a quanto riporta il Corriere di Torino, manca la manodopera, composta per la maggior parte dagli stranieri che, a causa del lockdown, non possono spostarsi in Italia. Secondo quanto riportato da Coldiretti Piemonte sono a rischio tra gli 8 e 9 milioni di quintali di frutta.