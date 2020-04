A New York si scavano le fosse comuni per le vittime di coronavirus. Come spiega Il Corriere della Sera una si sta scavando a ​ Hart Island, nel distretto del Bronx. Qui "decine di lavoratori sono stati assunti a contratto proprio per scavare una grande tomba che potesse contenere chi ha perso la vita a causa del Covid-19, nel luogo dove solitamente riposano i corpi di chi non ha parenti o la cui famiglia non è in grado di sostenere le spese per il funerale e la sepoltura".