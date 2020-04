1









Il capitano Tom Moore, veterano inglese di 99 anni ha raccolto 12 milioni di sterline, quasi 14 milioni di euro, con un'iniziativa di beneficenza che consisteva nel fare 100 giri del giardino. Non facile, considerata l'età e il fatto che abbia avuto bisogno di un deambulatore. Una storia che ha commosso tutto il Regno Unito visto che l'intero incasso sarà devoluto all'NHS, il servizio sanitario inglese che sta lottando in prima linea contro il Coronavirus. Tra i tanti messaggi anche quelli del centrocampista della Juventus Aaron Ramsey: "Una storia davvero incredibile - ha scritto il bianconero - ben fatto Captain Moore, 12 milioni raccolti e non è finita".







GUARD OF HONOR - L'impresa è avvenuta questa mattina, nella casa del veterano. I soldati del primo battaglione del reggimento dello Yorkshire hanno onorato Moore con una Guard of Honor nell'ultimo giro del suo giardino. Nulla è impossibile.