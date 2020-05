Il numero di casi confermati di Covid-19 in Germania è aumentato di 583 nelle ultime 24 ore, con la morte di altre 33 persone. E’ quanto emerge dai dati diffusi dall’istituto Robert Koch, secondo cui il numero totale dei casi registrati dall’inizio della pandemia si attesta a 174.355 e quello dei decessi a 7.914. Intanto la Bundesliga è stato il primo campionato a ricominciare tra i principali: ieri le squadre sono scese in campo in clima surreale senza tifosi negli stadi e senza abbracci dopo i gol. Interviste con le mascherine e riserve a distanza di sicurezza in panchina.