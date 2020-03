1









Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diffuso in conferenza stampa il bollettino odierno, con i dati aggiornati sulla diffusione del coronavirus in Italia.



IL BOLLETTINO - In Italia, dall’inizio dell’epidemia del coronavirus, 31.506 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2: rispetto a ieri sono 3.526 i nuovi contagi, per una crescita del 12,6%.



Il totale delle persone decedute a causa del coronavirus sono 2.503, 345 in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 2.941, 192 in più rispetto a ieri. I soggetti attualmente positivi sono 26.062, in totale quelli che hanno contratto il virus sono 31.506, considerando anche morti e guariti.



Sono 12.894 i pazienti ricoverati con sintomi, di cui 2.060 in terapia intensiva e 11.108 in isolamento domiciliare fiduciario.