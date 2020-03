Dati più confortanti rispetto al bilancio di ieri, 24 marzo, ecco il calo sia per quanto riguarda le nuove vittime che i casi positivi in più. In totale, sono state colpite dal virus 74.386 persone in Italia, 5.210 persone in più rispetto a ieri, quando i casi totale erano 69.176. Quanto alle guarigioni, nelle ultime 24 ore sono guariti 1.036 pazienti, per un totale di 9.362. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 23.112, di cui 3.489 in terapia intensiva. 30.920 sono invece le persone in isolamento domiciliare in tutta Italia.