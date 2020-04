Strage in una casa di riposo di Grugliasco, comune di Torino. Come riporta La Repubblica, in pochi giorni sono stati registrati 21 morti su 87 ricoverati per coronavirus. Ben 11 decessi solo nell’ultimo fine settimana. A dare l’allarme i vicini dei palazzi circostanti, insospettiti dal via vai dei furgoni funebri. Il sindaco della città e l’Asl hanno presentato un esposto al Nas dei carabinieri. Il contagio da Covid-19 sembra sia partito da un’operatrice e pare non siano stati in grado di contenerlo in tempo. Ufficialmente, però, l’assenza di tamponi ha impedito di stabilire che si tratti di morti per coronavirus.