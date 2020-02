L'allarme coronavirus continua a spaventare l'Italia e l'Europa, ma alcuni dati e comunicazioni ufficiali puntano a limitare la preoccupazione, tra questi le parole di Conte e dell'Oms. Nel frattempo, in Italia si è arrivati a 374 contagi e 12 morti, l'ultimo è un uomo di Lodi di 69 anni, con patologie respiratorie pregresse.



13.55 - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato: “Inaccettabili le limitazioni per gli italiani all'estero. Misure di sicurezza prese? Per valutare l'effetto contenitivo abbiamo bisogno di alcuni giorni e dopo una settimana valuteremo quali mantenere”.​



9.00 - Questa mattina Walter Ricciardi, membro dell'Oms e nuovo consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ha spiegato: "Ridimensionare questo allarme, il 95% dei malati guarisce, tutti i morti avevano già gravi condizioni di salute. Le misure che sono state prese in Italia vanno nella direzione giusta. E' molto importante che il Paese si muova unito per fronteggiare questi due focolai epidemici".