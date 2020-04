Dal MoVimento 5 Stelle di Torino, un chiaro avvertimento alla seguace più in vista della città, ossia la sindaca Chiara Appendino. Un gruppo di consiglieri del M5S, insieme a vari esponenti della minoranza, ha chiesto un Ordine del giorno da votare in Consiglio Comunale: "Appendino dichiari lo stato di crisi per l'intero settore culturale pubblico e privato e inserisca il sistema sportivo, in tutte le sue forme professionistiche e dilettantistiche nel piano di sostegno economico predisposto per affrontare quest'emergenza sanitaria e di sostenere con forza il riconoscimento dei lavoratori sportivi".