Sembra essere appena cominciata la nuova bufera del calcioscommesse, con Sandro Tonali, Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo che sono finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura Federalre. Così come ce ne sarebbero altri di nomi, come annunciato in una diretta da Fabrizio Corona, che ha svelato da poco il nome del 'quarto calciatore' coinvolto, ovvero Zalewski della Roma.