Maurizio, fonte di Fabrizio Corona, parla così al quotidiano ‘La Verità’: “Antonio mi ha detto che scommetteva per sé e per Zaniolo e quando gli ho chiesto se l'amico fosse così stupido da puntare sulla Roma, mi ha mostrato una chat con Nicolò in cui lo stesso lo invitava a giocare su una partita di Coppa Italia dei giallorossi, non ricordo contro chi. Gli ha inviato gli estremi della scommessa e del sito e lo ha invitato a prelevare con il suo bancomat il denaro contante. Per questo gli ha inviato anche il pin della carta”.