Fabriziosi è lasciato andare ad un lungo post carico di rabbia dopo il suo intervento di ieri a Rai 3. Le sue parole:"SONO STATO CENSURATO! NON ME LO ASPETTAVO! MI DISPIACE PER TUTTI VOI. PURTROPPO NON HO POTUTO , COME MI AVEVANO GARANTITO QUESTA MATTINA, DIRE QUELLO CHE VOLEVO, MOSTRARE IN TV IL GRANDE LAVORO CHE STO PORTANDO AVANTI DA 6 GIORNI SENZA DORMIRE CON IL MIO AMICO MORENO. A UN CERTO PUNTO LA CONDUTTRICE HA LANCIATO UN AUDIO CHE POI NON È STATO NEMMENO MANDATO IN ONDA. VI RENDETE CONTO?C’ERA LA VOCE DI ZANIOLO E DI 3 GIOCATORI DI SERIE A CHE PARLAVANO DI SCOMMESSE E DI TANTISSIMI SOLDI. HANNO PRESO PER IL CULO VOI E HANNO PRESO PER IL CULO ME. LA TV OGGI BISOGNA FARSELA DA SOLI. ADESSO PENSO COSA FARE E DOVE MOSTRARE TUTTE LE NOTIZIE CHE HO TROVATO CON IMMENSO SACRIFICIO E RISCHIANDO SENZA NESSUNA PAURA PERCHÉ SONO UN UOMO LIBERO E NON MI SPAVENTO DI DI NIENTE HO SBAGLIATO A VENIRE IN QUESTO PROGRAMMA E A PROMUOVERE “QUI”. UN’INCHIESTA COSÍ IMPORTANTE E COMPLESSA CHE È STATA CENSURATA. IO ME NE FACCIO UNA RAGIONE E DOMANI MI PASSERÀ MA PER VOI È UNA VERGOGNA. MI DISPIACE TANTO. ANCORA DOPO TANTI ANNI NON IMPARO LA LEZIONE".